Как Наполеона добился успеха
История
Как Наполеона добился успеха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он захвачивал все страны которые были поблизости, подчинял их себе.еще он сам провозгласил себя императором германии. хотел владеть всем миром но когда пошел на россию не смог, вернувшись погиб
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