Покажите на карте «Начальный период Второй мировой войны» (стр. 114), каким образом ??ействия Германии были связаны с действиями СССР.

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В то время как Гитлер осуществлял против Польши план «блицкрига» (молниеносной войны), Сталин решил, что настал час получить свою часть Польши. Под видом «мирного похода» по освобождению угнетенных Польшей украинцев и белорусов, советская авиация бомбила города, а танки ударили в тыл сражающимся с Германией поляком. Таким образом, Польша была захвачена с двух сторон Германией и СССР. По карте видно, какие города были захвачены Германией, а какие СССР. Германия захватила: Гданьск, Гдыня, Модлин, Краков, Люблин, Варшаву СССР захватила восточные районы Польши: Брест, Ровно, Луцк, Львов.