Помогите 5 задание умоляюююю
Математика
Помогите 5 задание умоляюююю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D и A не квадраты. Я так домаю, потому что у меня уже было такое задание... Кстати, на фотографии почти ничего не видно!
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