Сочинение на тему Грамоте учится всегда пригодиться

Русский язык
Сочинение на тему Грамоте учится всегда пригодиться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди  очень много всего изобрели. и если человек не учится, ему просто будет трудно жить. Сейчас уже мало только уметь читать и писать. В школе надо хорошо учиться, чтобы потом дальше  поступить в институт.  В мире столько разных интересных дел. Но если ты не учился, то не найдешь интересной работы. Умных людей всегда ценят и уважают.  И им интереснее жить. 
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