Сочинение на тему Грамоте учится всегда пригодиться
Русский язык
Сочинение на тему Грамоте учится всегда пригодиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди очень много всего изобрели. и если человек не учится, ему просто будет трудно жить. Сейчас уже мало только уметь читать и писать. В школе надо хорошо учиться, чтобы потом дальше поступить в институт. В мире столько разных интересных дел. Но если ты не учился, то не найдешь интересной работы. Умных людей всегда ценят и уважают. И им интереснее жить.
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