Сочинение на тему Грамоте учится всегда пригодиться

Гость: Гость:

Люди очень много всего изобрели. и если человек не учится, ему просто будет трудно жить. Сейчас уже мало только уметь читать и писать. В школе надо хорошо учиться, чтобы потом дальше поступить в институт. В мире столько разных интересных дел. Но если ты не учился, то не найдешь интересной работы. Умных людей всегда ценят и уважают. И им интереснее жить.