Рассчитайте, сколько выделится молекул воды и сколько пептидных связей образуется, если в состав белка будут входить 87 аминокислотных остатков.

Биология
Рассчитайте, сколько выделится молекул воды и сколько пептидных связей образуется, если в состав белка будут входить 87 аминокислотных остатков.
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