Всем привет. Мне нужен текст на казахском языке , на тему "Осень" с переводом на рус??кий и не большой. Скажу сразу спасибо.

Қазақ тiлi

Всем привет. Мне нужен текст на казахском языке , на тему "Осень" с переводом на рус??кий и не большой. Скажу сразу спасибо.

Автор: Гость