Всем привет. Мне нужен текст на казахском языке , на тему "Осень" с переводом на рус??кий и не большой. Скажу сразу спасибо.
Қазақ тiлi
Всем привет. Мне нужен текст на казахском языке , на тему "Осень" с переводом на рус??кий и не большой. Скажу сразу спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күз.Күз келді.Ауа райы бұзыла бастады.Жаңбыр жиі жауады.Ағаш жапырықтары сарғая бастады.Қырда астық пісіп тұр.Халық бұл мезгілді алтын күз дейді. Егін даласында еңбек қызуда.Колхозшылар астық жинап жатыр.Комбайндар мен тракторлардың гүрілдеген дауысы күні-түні үздіксіз естіледі. Мектептерде оқу басталған.Оқушылар көңілді.Олар сабақтан соң,колхозшыларға көмектеседі,көкөніс жинайды.Біздің жетінші класс оқушылары сегіз тонна картоп,сәбіз жинап,колхоздың жеміс қоймасына өткізді. ( Вот такой текст,может подойдет. Перевода только нет.)
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