Is Jask a pilot or a cook? посмотреть на картин.и ответить на вопросы
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Is Jask a pilot or a cook? посмотреть на картин.и ответить на вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Джэк на картинке пилот то пишешь Jack is a pilot Если повар то Jack is cook
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