Одинакова ли сила давления жидкости на дно и одну стенку полностью заполненного сосуда кубической формы?

Физика
Одинакова ли сила давления жидкости на дно и одну стенку полностью заполненного сосуда кубической формы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, сила давления разная, без чисел, не доказать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите срочно!! Найти значение выражения (х-6):х^2-12х+36/х+6 при х=-10
Ответить
Математика
Розвязати рівняння: 2x-(3.2-x)=x ?????????????????? дуже потрібно
Ответить
Геометрия
В треугольнике один из внутренних углов равен 42 градусов. Один из внешних равен 159 градуса. Найдите внутренние углы треугольника помогите пожал...
Ответить
Другие предметы
Какие вы представляете предметы,технологии которые могут появиться в будущем?
Ответить
Українська мова
Звукова схема слова пам'ятників
Ответить