Одинакова ли сила давления жидкости на дно и одну стенку полностью заполненного сосуда кубической формы?
Физика
Одинакова ли сила давления жидкости на дно и одну стенку полностью заполненного сосуда кубической формы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, сила давления разная, без чисел, не доказать
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