Исчезают ли силы упругости при исчезновении деформации?

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Под деформацией понимают изменение объема или формы тела. Для того чтобы различные тела или части одного и того же тела взаимодействовали посредством сил упругости, необходимо определенное условие: тела должны быть деформированы. Силы упругости возникают только при деформации тел. Значения сил упругости обычно определяются значениями этих деформаций. От сюда следует что они не исчезают.