Как можно уберечь от сильных морозов посевы озимых? срочно))))))))))

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Во-первых, есть еще и озимые посевы. Это когда сажают осенью, чтобы рано получить первые всходы. Снег укрывает озимые от мороза. Дальше. Для того, чтобы семена дали всходы, им необходимо много воды. А откуда берется вода в озерах, ручьях, родниках, да и влага, содержащаяся в почве? Теперь-то известно, что почти все запасы воды (за незначительным исключением) пополняются за счет дождя и снега. Дождевая и талая воды сначала попадают на поверхность земли, затем по мере того, как они просачиваются вглубь, фильтруются и стекают в естественные водоемы. В виде невидимого водяного пара вода содержится и в воздухе. При наличии определенных условий водяной пар конденсируется и превращается или в дождевые капли, или в мельчайшие кристаллы льда, другими словами, в снег, который падает на землю. В теплых странах запасы воды восстанавливаются благодаря дождям, в странах с холодным климатом и в высокогорных районах основным источником питьевой воды может оказаться именно снег. Кстати, вечный смерзшийся снег и ледники, покрывающие вершины многих гор, играют роль своеобразного естественного резервуара пресной воды, да такого, который не по силам построить никому. Когда весной начинается таяние снегов, то талую воду используют для орошения земель. В некоторых районах только талая вода и доступна для полива посевов. Так, например, в западных штатах США проводятся специальные исследования состояния снежного покрова, чтобы определить то количество воды, на которое фермеры могут рассчитывать во время летней засухи.