Разбор этих слов по частям речи ,(без члена предложения) -дело,развесил,старый. СР??ЧНО!
Русский язык
Разбор этих слов по частям речи ,(без члена предложения) -дело,развесил,старый. СР??ЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело : "дел"-корень, "о"-окончание , основа - "дел"; Развесил : "раз"-приставка, "вес"-корень, "ил"-суффикс, снова-"развесил", окончание нулевое ; Старый: "стар"-корень, "ый"-окончание, основа-"стар"!! УДАЧКИ)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Дайте пожалуйста полный текст, знаю что начинается так: "7 августа 1782 года под звук?? пушечной пальбы было сдернуто холщовое покрывало с "Медного...