Разбор этих слов по частям речи ,(без члена предложения) -дело,развесил,старый. СР??ЧНО!

Русский язык
Разбор этих слов по частям речи ,(без члена предложения) -дело,развесил,старый. СР??ЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело : "дел"-корень, "о"-окончание , основа - "дел"; Развесил : "раз"-приставка, "вес"-корень, "ил"-суффикс, снова-"развесил", окончание нулевое ; Старый: "стар"-корень, "ый"-окончание, основа-"стар"!! УДАЧКИ)
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