Медведь, дождь ,язык ,пальто, очки ,ключи, чайник, молния, русский, иней, учитель, обувь. Выписать сначала слова которые нельзя переносить с одной строки на другую,а остальные слова разделяя их для переноса -

Русский язык

Медведь, дождь ,язык ,пальто, очки ,ключи, чайник, молния, русский, иней, учитель, обувь. Выписать сначала слова которые нельзя переносить с одной строки на другую,а остальные слова разделяя их для переноса -

Автор: Гость