Медведь, дождь ,язык ,пальто, очки ,ключи, чайник, молния, русский, иней, учитель, обувь. Выписать сначала слова которые нельзя переносить с одной строки на другую,а остальные слова разделяя их для переноса -
Русский язык
Медведь, дождь ,язык ,пальто, очки ,ключи, чайник, молния, русский, иней, учитель, обувь. Выписать сначала слова которые нельзя переносить с одной строки на другую,а остальные слова разделяя их для переноса -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя переносить с одной строки на другую: дождь, язык, очки, иней,обувь. Мед-ведь, па-льто, паль-то, клю-чи, чай-ник, мол-ния, русс-кий, учи-тель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Дайте пожалуйста полный текст, знаю что начинается так: "7 августа 1782 года под звук?? пушечной пальбы было сдернуто холщовое покрывало с "Медного...