Ішінде дисфемизмі бар мақал керек

Қазақ тiлi
Ішінде дисфемизмі бар мақал керек
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Автор: Гость
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Гость:
1.Досына отирик айтпа, Душпанына сырынды айтпа. 2.Ойнап сойлесен де, Ойлап сойле. 3.Жакынынды жаттай сыйла, Жат жанынан тунилсин. 4.Айга жетпес асынды, Ауылдастан аяма. 5.Бир туликке бай болганша, Ар туликке сай бол...
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