Опишите одного из ваших друзей используя причастия не меньше 70 слов
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Опишите одного из ваших друзей используя причастия не меньше 70 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя лучшая подруга по имени Алина очень молчалива, но весела! Один раз она упала на школьной лестнице, когда бежала на урок, и падая она выполнила телефон, который потом разбился....
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