Какая оценка будет если у тебя 2,50?

Музыка
Какая оценка будет если у тебя 2,50?
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Гость:
Смотря какой учитель,вообще4- или3
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