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Синоним к слове стремительный
Русский язык
Синоним к слове стремительный
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Гость:
Целеустремленный, идет к цели любым путем
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