Прочитайте выражение и найдите его значение( 1)5+2³(2)(2+5)³(3)2³+5³
Математика
Прочитайте выражение и найдите его значение( 1)5+2³(2)(2+5)³(3)2³+5³
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+2(в квадрате) =5+2*2=5+4=9 2)2+5(в кубе) =2+5*5*5=2+25*5=2+125=127 3)2( в кубе) + 5(в кубе) =9+127=136
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