Витя решить задачу номер 669 5 класс из Москвы из Ростова на Дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда поезд из Москвы шел со скоростью 65 км а поезд из ростова-на-дону со скоростью 7 км на каком расстоянии друг о...

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Витя решить задачу номер 669 5 класс из Москвы из Ростова на Дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда поезд из Москвы шел со скоростью 65 км а поезд из ростова-на-дону со скоростью 7 км на каком расстоянии друг от друга поезда через 6 часов после начала движения если расстояние между Москвой и ростов-на-дону 1230

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