Витя решить задачу номер 669 5 класс из Москвы из Ростова на Дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда поезд из Москвы шел со скоростью 65 км а поезд из ростова-на-дону со скоростью 7 км на каком расстоянии друг о...

Обществознание
Витя решить задачу номер 669 5 класс из Москвы из Ростова на Дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда поезд из Москвы шел со скоростью 65 км а поезд из ростова-на-дону со скоростью 7 км на каком расстоянии друг от друга поезда через 6 часов после начала движения если расстояние между Москвой и ростов-на-дону 1230
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65х6=390(км)проехал поезд из москвы за 6 часов  7х6=42(км)проехал поезд из Ростова на Дону за 6 часов 1230-(390+42)=798(км)между поездами Ответ:798 км
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