Решите пожалуйста упр73
Математика
Решите пожалуйста упр73
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
630 это 100 процентов 32 проц+41проц+х=100проц 73проц+х=100проц х=27проц-третье число составляем пропорции 630=100 х=32 х=630*32/100 х=201,6 630=100 х=41 х=630*41/100 х=258,3 третье число 630=100 х=27 х=630*27/100=170,1 170,1+258,3+201,6=630
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