Надо ли ставить тире в предложениях *Она настойчива и трудолюбива * и *Она очень до??рая и ласковая *

Русский язык

Надо ли ставить тире в предложениях *Она настойчива и трудолюбива * и *Она очень до??рая и ласковая *

Автор: Гость