Надо ли ставить тире в предложениях *Она настойчива и трудолюбива * и *Она очень до??рая и ласковая *
Русский язык
Надо ли ставить тире в предложениях *Она настойчива и трудолюбива * и *Она очень до??рая и ласковая *
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде не надо. Я точно не знаю.
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