Укажите три числа, которые можно записать в виде произведения: 1) 3k; 2) 4k; 3) 7k; 4) 11k, где k-натуральное число.
Математика
Укажите три числа, которые можно записать в виде произведения: 1) 3k; 2) 4k; 3) 7k; 4) 11k, где k-натуральное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1*3*К 2) 2*2*К 3) 1*7*К 4) 1*11*К
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