Укажите три числа, которые можно записать в виде произведения: 1) 3k; 2) 4k; 3) 7k; 4) 11k, где k-натуральное число.

Математика

Укажите три числа, которые можно записать в виде произведения: 1) 3k; 2) 4k; 3) 7k; 4) 11k, где k-натуральное число.

Автор: Гость