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Помогите пожалуйста -0,8+3
Математика
Помогите пожалуйста -0,8+3
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Гость:
0,8+3=3,8 понял ето же легко
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