Помогите пожалуйста, а то у меня какая-то путаница выходит.

Алгебра
Помогите пожалуйста, а то у меня какая-то путаница выходит.
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Гость:
Как то так.............
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