На какие числа делится 1 сумма 21 умножить на 95 плюс 21 умножить на 253 кроме числа 21 2 разные 187 умножить на 35 минус 35 умножить на 24 кроме числа 35 сумма 39 умножить на 53 плюс 39 умножить 18 числа 39
Математика
На какие числа делится 1 сумма 21 умножить на 95 плюс 21 умножить на 253 кроме числа 21 2 разные 187 умножить на 35 минус 35 умножить на 24 кроме числа 35 сумма 39 умножить на 53 плюс 39 умножить 18 числа 39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21*95+21*253 = 21*(95+253) = 21*348 Делится на 2; 2; 3; 7; 29 187*35-24*35 = 35*(187-24) = 35*163 Делятся на 5; 7; 163 39*53+39*17=39*(53+17) = 39*70 Делится на 2; 3; 5; 7; 13
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