Исходя из правила о личных и притяжательных местоимениях , составьте несколько предложений , употребив местоимения : от него , от его , с ней , с ее , о нем , о его , из-за него , из-за его , из-за нее , из-за ее , к ее , к ней...

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Исходя из правила о личных и притяжательных местоимениях , составьте несколько предложений , употребив местоимения : от него , от его , с ней , с ее , о нем , о его , из-за него , из-за его , из-за нее , из-за ее , к ее , к ней, о ней , о ее .

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