Исходя из правила о личных и притяжательных местоимениях , составьте несколько предложений , употребив местоимения : от него , от его , с ней , с ее , о нем , о его , из-за него , из-за его , из-за нее , из-за ее , к ее , к ней...
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Исходя из правила о личных и притяжательных местоимениях , составьте несколько предложений , употребив местоимения : от него , от его , с ней , с ее , о нем , о его , из-за него , из-за его , из-за нее , из-за ее , к ее , к ней, о ней , о ее .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я получил подарок от него.От его одежды сильно пахло.Я гулял на улице с ней.Она играла с её куклами.Говорить о нём.Говорить о его руках.Из-за него наказали меня.Из-за неё наказали меня.Из-за её рук пострадали его руки.Я подошёл к её дому.Я подошёл к ней.Мы говорили о ней.Они говорили о её косичках.
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