План описание формы рельефа Среднесибирского плоскогорья 1) определите, какие карты необходимы для описания. 2) в какой части материка расположена форма рельефа? 3) в каком направление тянется? 4) каковы приблизительные размеры...

География

План описание формы рельефа Среднесибирского плоскогорья 1) определите, какие карты необходимы для описания. 2) в какой части материка расположена форма рельефа? 3) в каком направление тянется? 4) каковы приблизительные размеры? 5) каковы наибольшая высота, преобладающие высоты? 6) если можно, выясните, каково происхождение формы рельефа

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