План описание формы рельефа Среднесибирского плоскогорья 1) определите, какие карты необходимы для описания. 2) в какой части материка расположена форма рельефа? 3) в каком направление тянется? 4) каковы приблизительные размеры...
География
План описание формы рельефа Среднесибирского плоскогорья 1) определите, какие карты необходимы для описания. 2) в какой части материка расположена форма рельефа? 3) в каком направление тянется? 4) каковы приблизительные размеры? 5) каковы наибольшая высота, преобладающие высоты? 6) если можно, выясните, каково происхождение формы рельефа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) физическая карта Евразии или мира 2) центральной части России 3)с запада на восток 4)- 5)наибольшая высота 1000 м Средняя-200-500
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