Пожалуйста помогите под b,c,d вот 3 текста и три задания
Английский язык
Пожалуйста помогите под b,c,d вот 3 текста и три задания
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