1.Подберите возможную скорость автомобиля: а) 1100 км/ч б)110 км/ч в)11 км/ч 2. Вставь не??остающее число 5 м = 43 дм + ... см а) 7 б)70 в)700

Математика

1.Подберите возможную скорость автомобиля: а) 1100 км/ч б)110 км/ч в)11 км/ч 2. Вставь не??остающее число 5 м = 43 дм + ... см а) 7 б)70 в)700

Автор: Гость