1.Подберите возможную скорость автомобиля: а) 1100 км/ч б)110 км/ч в)11 км/ч 2. Вставь не??остающее число 5 м = 43 дм + ... см а) 7 б)70 в)700

Математика
1.Подберите возможную скорость автомобиля: а) 1100 км/ч б)110 км/ч в)11 км/ч 2. Вставь не??остающее число 5 м = 43 дм + ... см а) 7 б)70 в)700
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1) подходит 110км/ч (б) №2) 5м = 43дм+70см (б)  
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