1.Подберите возможную скорость автомобиля: а) 1100 км/ч б)110 км/ч в)11 км/ч 2. Вставь не??остающее число 5 м = 43 дм + ... см а) 7 б)70 в)700
Математика
1.Подберите возможную скорость автомобиля: а) 1100 км/ч б)110 км/ч в)11 км/ч 2. Вставь не??остающее число 5 м = 43 дм + ... см а) 7 б)70 в)700
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1) подходит 110км/ч (б) №2) 5м = 43дм+70см (б)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай. Спиши стихотворение С. Есенина. Задремали звёзды золотые, Задрожалао ??еркало затона, Брезжит свет на заводи речные И румянит сет...
Алгебра
Биология
Русский язык