Сочинение на тему наурыз 3 класс
Русский язык
Сочинение на тему наурыз 3 класс
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Наурыз - это главный праздник в году как у казахов, так и у многих народов Азии, отмечаемый уже более пяти тысяч лет. Наурыз - это праздник весны, обновления природы, начала нового года, новой жизни. Празднование Наурыза имеет языческие корни, это праздник поклонения природе. Наурыз отмечается 22 марта в день весеннего равноденствия. На Наурыз люди готовят:баурсаки,наурыз-коже и множество угощений,собирают той и празднуют!
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