Составить из этих предложений сделать пословицы: Кто умеет веселиться, Не надо ??елиться, Кто любит трудиться, Кто хочет от жизни толку добиться, тот должен много трудиться. тому без дела не сидится, кому не знаешь,как р...

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Составить из этих предложений сделать пословицы: Кто умеет веселиться, Не надо ??елиться, Кто любит трудиться, Кто хочет от жизни толку добиться, тот должен много трудиться. тому без дела не сидится, кому не знаешь,как рожь родится. того горе боится. Чтобы хорошо учится не надо лениться Не торопись языком, торопись делом

Автор: Гость