Решить цепочку: AL4C3-CH4-C2H2-C2H4-CO2
Химия
Решить цепочку: AL4C3-CH4-C2H2-C2H4-CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH)3 + 3CH4 2CH4 = C2H2 + 3 H2 С2Н2 + Н2 = С2Н4 C2H4 + 3O 2 = 2CO 2 + 2H 2O
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