Прочитай. Какие указательные местоимения можно вставить? Запиши предложения, ука??и синтаксическую роль местоимений. 1) Я люблю ... дали дальние, песни вольные, зори ранние. 2) Через поле и лесок подаётся голосок. Он бежит по...

Русский язык
Прочитай. Какие указательные местоимения можно вставить? Запиши предложения, ука??и синтаксическую роль местоимений. 1) Я люблю ... дали дальние, песни вольные, зори ранние. 2) Через поле и лесок подаётся голосок. Он бежит по проводам - скажешь здесь а слышно ... (Загадка). 3) Не хозяйка которая говорит а ... что щи варит . 4) Тяжело ... кто помнит зло. 5) Что с возу упало ... и пропало. 6) Нет ... дерева чтобы птица не садилась.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста, задача на логику :с Отдаю все баллы В коробке лежат 50 шариков – желтых и красных. Известно, что среди любых 25 шариков име...
Ответить
Математика
Решите уравнение: 1 целая 3/5-x=0,7
Ответить
Математика
Плиз помогите))))))))))))
Ответить
Русский язык
Гриб- грибы,нож-ножи.Составить 2 слово
Ответить
Математика
2 1/7=15/7 как получилась 15/7 объясните пожл!!!!!
Ответить