Прочитай. Какие указательные местоимения можно вставить? Запиши предложения, ука??и синтаксическую роль местоимений. 1) Я люблю ... дали дальние, песни вольные, зори ранние. 2) Через поле и лесок подаётся голосок. Он бежит по...

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Прочитай. Какие указательные местоимения можно вставить? Запиши предложения, ука??и синтаксическую роль местоимений. 1) Я люблю ... дали дальние, песни вольные, зори ранние. 2) Через поле и лесок подаётся голосок. Он бежит по проводам - скажешь здесь а слышно ... (Загадка). 3) Не хозяйка которая говорит а ... что щи варит . 4) Тяжело ... кто помнит зло. 5) Что с возу упало ... и пропало. 6) Нет ... дерева чтобы птица не садилась.

Автор: Гость