5/7 дробное+2 целое пожалуйста помогите срочно
Математика
5/7 дробное+2 целое пожалуйста помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2целых и 5/7 (дробовое )
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