ПОМОГИТЕ!!! б) 3/5x-1/2=-3-X. /-ЭТО ДРОБЬ, А НЕ ДЕЛЕНИЕ.
Математика
ПОМОГИТЕ!!! б) 3/5x-1/2=-3-X. /-ЭТО ДРОБЬ, А НЕ ДЕЛЕНИЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5х-1/2=-3-х 3/5х+х=-3+1/2 8/5х=-2 1/2 8/5х=-5/2 х=-25/16
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