Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложена. смысл этих слов.

Литература
Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложена. смысл этих слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит что твоябабка весёлая ,как песни, мудрая как пословицы.
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