Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложена. смысл этих слов.
Литература
Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложена. смысл этих слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит что твоябабка весёлая ,как песни, мудрая как пословицы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите! Нужно распределить эти словосочетания по разрядам. ( Качественные , Относительные , Притяжательные). Первобытные люди , ле...
Русский язык
Исходя из правила о личных и притяжательных местоимениях , составьте несколько предложений , употребив местоимения : от него , от его , с ней , с е...
Английский язык