Прочитай. Спиши стихотворение С. Есенина. Задремали звёзды золотые, Задрожалао ??еркало затона, Брезжит свет на заводи речные И румянит сетку небосклона. Укажи число и время глаголов.
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Прочитай. Спиши стихотворение С. Есенина. Задремали звёзды золотые, Задрожалао ??еркало затона, Брезжит свет на заводи речные И румянит сетку небосклона. Укажи число и время глаголов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брезжит, румянит - настоящее время, настоящее время. Задремали ( прошедшее, множественное ) , задрожало- прошедшее время, единственное число.
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