Прочитай. Спиши стихотворение С. Есенина. Задремали звёзды золотые, Задрожалао ??еркало затона, Брезжит свет на заводи речные И румянит сетку небосклона. Укажи число и время глаголов.

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Прочитай. Спиши стихотворение С. Есенина. Задремали звёзды золотые, Задрожалао ??еркало затона, Брезжит свет на заводи речные И румянит сетку небосклона. Укажи число и время глаголов.

Автор: Гость