На праздничный стол поставили 2 вазы. В каждом вазе лежали 3 яблока и 4 апельсина. Сколько фруктов было на столе ? Решить в три действия.
Математика
На праздничный стол поставили 2 вазы. В каждом вазе лежали 3 яблока и 4 апельсина. Сколько фруктов было на столе ? Решить в три действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*2=6(яб) - в двух вазах 2) 4*2=8(ап) - в двух вазах 3) 8+6=14(фр) - всего Ответ: всего на столе было 14 фруктов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст.Определите его стиль. Осенние цветы привлекают нас необычной, «осенней» красотой. Среди них особенно неподражаемы астры — белосн...
Математика
1.Подберите возможную скорость автомобиля: а) 1100 км/ч б)110 км/ч в)11 км/ч 2. Вставь не??остающее число 5 м = 43 дм + ... см а) 7 б)70 в...
Русский язык
Прочитай. Спиши стихотворение С. Есенина. Задремали звёзды золотые, Задрожалао ??еркало затона, Брезжит свет на заводи речные И румянит сет...
Алгебра
Биология