На праздничный стол поставили 2 вазы. В каждом вазе лежали 3 яблока и 4 апельсина. Сколько фруктов было на столе ? Решить в три действия.

Математика
На праздничный стол поставили 2 вазы. В каждом вазе лежали 3 яблока и 4 апельсина. Сколько фруктов было на столе ? Решить в три действия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*2=6(яб) - в двух вазах 2) 4*2=8(ап) - в двух вазах 3) 8+6=14(фр) -  всего               Ответ: всего на столе было 14 фруктов.
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