На праздничный стол поставили 2 вазы. В каждом вазе лежали 3 яблока и 4 апельсина. Сколько фруктов было на столе ? Решить в три действия.

Математика

На праздничный стол поставили 2 вазы. В каждом вазе лежали 3 яблока и 4 апельсина. Сколько фруктов было на столе ? Решить в три действия.

Автор: Гость