Прочитайте текст.Определите его стиль. Осенние цветы привлекают нас необычной, «осенней» красотой. Среди них особенно неподражаемы астры — белоснежные, голубые, желтые, фиолетовые, темно-красные. Роскошный цветок на стройной ...

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Прочитайте текст.Определите его стиль. Осенние цветы привлекают нас необычной, «осенней» красотой. Среди них особенно неподражаемы астры — белоснежные, голубые, желтые, фиолетовые, темно-красные. Роскошный цветок на стройной ножке не зря назвали астрой, ведь «астра» в переводе с греческого означает «звезда» . Множество удлиненных лепеетков-лучиков вокруг золотисто-желтой серединки и впрямь придают цветку сходство с далеким небесным светилом. Срезанные астры долго радуют нас, наполняя комнату неповторимым ароматом осени.

Автор: Гость