(7/4-0,25)×27=...... Смысл вопроса в том, можно ли оставлять неправильную дробь в выражен??е, эта дробь 7/4. Я знаю, что можно разделить ее в десятичную, но делить ее такой или чо?

Математика

(7/4-0,25)×27=...... Смысл вопроса в том, можно ли оставлять неправильную дробь в выражен??е, эта дробь 7/4. Я знаю, что можно разделить ее в десятичную, но делить ее такой или чо?

Автор: Гость