(7/4-0,25)×27=...... Смысл вопроса в том, можно ли оставлять неправильную дробь в выражен??е, эта дробь 7/4. Я знаю, что можно разделить ее в десятичную, но делить ее такой или чо?

Математика
(7/4-0,25)×27=...... Смысл вопроса в том, можно ли оставлять неправильную дробь в выражен??е, эта дробь 7/4. Я знаю, что можно разделить ее в десятичную, но делить ее такой или чо?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для удобства вычислений надо перевести дробь 7/4 в десятичную 7/4=1,75 (1,75-0,25)*27=1,5*27=40,5
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