Іскри з очей сиплються- придумати речення із ціх флазеологізмів

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Іскри з очей сиплються- придумати речення із ціх флазеологізмів
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли тато відкрив щоденник то у нього аж іскри з очей посипалися.
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