Решите иррациональное уравнение: √(x-1)-√(x^2-3)=0

Гость: Гость:

X-1 ≥ 0 x²-3 ≥ 0 ----------система х≥1 х≤-√3 или х≥√3 ---------------------- решение системы: х ≥ √3 √(х-1) = √(х²-3) х-1 = х²-3 х²-х-2=0 по т.Виета корни (-1) и (2) первый корень вне ОДЗ Ответ: х=2