Помогите плес написать сочинение "мои осенние каникулы" 10 предложений. и пожалуйс??а не пишите на тип этого ,,откуда мы знаем как ты их провела,как провела так и пиши" пожалуйста помогите!

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Я дуже люблю осінні канікули, але дуже шкода що вони такі короткі. У моїй школі вони тривоють один тиждень. Зазвичай я провожу їх вдома , читаю книги або риюся в інтернеті . Коли видається тепла і суха погода, я зазвичай вибираюся на прогулянку в парк. А якщо сонечко ховається від мене за хмарами, посилаючи замість себе дощ, то сиджу вдома або вирушаю в який-небудь центр розваг під дахом – в музей, на виставку, в кіно.