Написати р-ня реакцій, що відбуваються при таких перетвореннях: N2-NH3-NH4CI-NH3-N2
Химия
Написати р-ня реакцій, що відбуваються при таких перетвореннях: N2-NH3-NH4CI-NH3-N2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2 + 3H2 = 2NH3NH3 + HCl = NH4ClNH4Cl -> NH3 + HCl4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O
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