Чем отличается числовое выражение от числового равенства?

Математика
Чем отличается числовое выражение от числового равенства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числовое равенство – это равенство, в обеих частях которого находятся числа и/или числовые выражения. Равенство — два выражения, которые соединены знаком «равно» (=).
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