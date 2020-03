VBA.Разработать макро функцию с одним параметром n, который рассчитываться по указному ниже выражению(n gt; = 1). В функции нельзя использовать оператор IF. Написать программный код. Если что, то это только первый курс, поэт...

Гость: Гость:

Сначала получим формулу, которую требуется реализовать в теле функции. Теперь можно легко написать код соответствующей функции Function F(n As Integer) As Double Dim s As Double, i As Integer s = 0 For i = 0 To n s = s + (n + i) ^ 2 Next i F = s End Function Sub Test() MsgBox "F(10)=" + Str(F(10)) End Sub