VBA.Разработать макро функцию с одним параметром n, который рассчитываться по указному ниже выражению(n gt; = 1). В функции нельзя использовать оператор IF. Написать программный код. Если что, то это только первый курс, поэт...
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VBA.Разработать макро функцию с одним параметром n, который рассчитываться по указному ниже выражению(n gt; = 1). В функции нельзя использовать оператор IF. Написать программный код. Если что, то это только первый курс, поэтому не надо мудрить супер крутой код. :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала получим формулу, которую требуется реализовать в теле функции. Теперь можно легко написать код соответствующей функции Function F(n As Integer) As Double Dim s As Double, i As Integer s = 0 For i = 0 To n s = s + (n + i) ^ 2 Next i F = s End Function Sub Test() MsgBox "F(10)=" + Str(F(10)) End Sub
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