VBA.Разработать макро функцию с одним параметром n, который рассчитываться по указному ниже выражению(n gt; = 1). В функции нельзя использовать оператор IF. Написать программный код. Если что, то это только первый курс, поэт...

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VBA.Разработать макро функцию с одним параметром n, который рассчитываться по указному ниже выражению(n gt; = 1). В функции нельзя использовать оператор IF. Написать программный код. Если что, то это только первый курс, поэтому не надо мудрить супер крутой код. :)

Автор: Гость