Искусный обозначить значимые части

Русский язык
Искусный обозначить значимые части
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Гость:
"Искус"корень,"н"суффикс,"ый" окончание
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