Подчеркните числительные как члены предложения. 1)Двенадцать месяцев-сказка С.Я. Маршака. 2)Пятью пять-двадцать пять. 3)Шестнадцать делится на два 4)Древние греки отмечали дни рождения своих богов двенадцать раз в год

Русский язык

Подчеркните числительные как члены предложения. 1)Двенадцать месяцев-сказка С.Я. Маршака. 2)Пятью пять-двадцать пять. 3)Шестнадцать делится на два 4)Древние греки отмечали дни рождения своих богов двенадцать раз в год

Автор: Гость