Подчеркните числительные как члены предложения. 1)Двенадцать месяцев-сказка С.Я. Маршака. 2)Пятью пять-двадцать пять. 3)Шестнадцать делится на два 4)Древние греки отмечали дни рождения своих богов двенадцать раз в год
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Подчеркните числительные как члены предложения. 1)Двенадцать месяцев-сказка С.Я. Маршака. 2)Пятью пять-двадцать пять. 3)Шестнадцать делится на два 4)Древние греки отмечали дни рождения своих богов двенадцать раз в год
Ответ(ы):
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Двенадцать месяцев-подлежащее. Сказка-сказуемое. Пятью пять-подлежащее, двадцать пять-сказуемое. Шестнадцать-подлежащее, два-дополнение.
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