Подчеркните числительные как члены предложения. 1)Двенадцать месяцев-сказка С.Я. Маршака. 2)Пятью пять-двадцать пять. 3)Шестнадцать делится на два 4)Древние греки отмечали дни рождения своих богов двенадцать раз в год

Русский язык
Подчеркните числительные как члены предложения. 1)Двенадцать месяцев-сказка С.Я. Маршака. 2)Пятью пять-двадцать пять. 3)Шестнадцать делится на два 4)Древние греки отмечали дни рождения своих богов двенадцать раз в год
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Двенадцать месяцев-подлежащее. Сказка-сказуемое. Пятью пять-подлежащее, двадцать пять-сказуемое. Шестнадцать-подлежащее, два-дополнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Fill in: "in", "on" or "ar"
Ответить
Математика
Какие четыре гири нужно взять,чтобы с их помощью можно было взвесить любой груз от 1до15,при условии:класть гири только на одну чашу весов.
Ответить
Математика
8 целых три пятых перевести в десятичную дробь
Ответить
Английский язык
Extra exercises Тест .7 класс
Ответить
Математика
Решите неравенство 1)2(3x+1)-1x=<3(x+4) 2)7x+4(x-2)>6(1+3x) 3)2(x-1)-3(x+2)<6(1+x) 4)7(y+3)-2(y+2)>=2(5y+1) 5)6(3+5y)-(2+7y)=&l...
Ответить