8 целых три пятых перевести в десятичную дробь
Математика
8 целых три пятых перевести в десятичную дробь
Ответ(ы):
Гость:
8 3/5 = 8 6/10 = 8.6
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