Прокоментируйте выражение образованный человек тем и отличается от необразованного,что продолжает считать свое образование незаконченным
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Прокоментируйте выражение образованный человек тем и отличается от необразованного,что продолжает считать свое образование незаконченным
Ответ(ы):
Гость:
Век живи - век учись, а потом ты можешь сказать, что ничего не знаешь. Знать всё невозможно, и умный человек понимает это и стремиться к самосовершенствованию
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