В каком из предложений грамматическая основа выделена неправильно? 1. Берёзки сво?? ЛИСТЬЯ ОСЫПАЮТ на ели и муравейники. 2. БЕЛКИ на земле ШЕЛУШАТ еловые шишки. 3. На пригорках РАСПУШИЛИСЬ белые ЦВЕТОЧКИ земляники.
Русский язык
В каком из предложений грамматическая основа выделена неправильно? 1. Берёзки сво?? ЛИСТЬЯ ОСЫПАЮТ на ели и муравейники. 2. БЕЛКИ на земле ШЕЛУШАТ еловые шишки. 3. На пригорках РАСПУШИЛИСЬ белые ЦВЕТОЧКИ земляники.
Ответ(ы):
Гость:
1.Берёзки свои листья осыпают на ели и муравейники. Что? Берёзки-подлежащее, что делают?осыпают-сказуемое. Верной будет основа: БЕРЁЗКИ ОСЫПАЮТ. Во втором и третьем предложениях основа выделена верно!
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