В каком из предложений грамматическая основа выделена неправильно? 1. Берёзки сво?? ЛИСТЬЯ ОСЫПАЮТ на ели и муравейники. 2. БЕЛКИ на земле ШЕЛУШАТ еловые шишки. 3. На пригорках РАСПУШИЛИСЬ белые ЦВЕТОЧКИ земляники.

Гость: Гость:

1.Берёзки свои листья осыпают на ели и муравейники. Что? Берёзки-подлежащее, что делают?осыпают-сказуемое. Верной будет основа: БЕРЁЗКИ ОСЫПАЮТ. Во втором и третьем предложениях основа выделена верно!